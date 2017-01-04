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Дети-смертники атакуют позиции иракских военных (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/50_main.1483561091.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/50_tn.1483561091.jpg Мир Исламисты опубликовали видео  

Дети-смертники атакуют позиции иракских военных (видео)

Сегодня, 22:17

Исламисты опубликовали видео

 

Дети-смертники атакуют позиции иракских военных (видео)

В сети появилось видео городских боев в Мосуле, которые ведет иракская армия с террористами "Исламского государства", в частности использование заминированных автомобилей с водителями-смертниками подросткового возраста.

Стоит отметить, что атаки террористов не встречают организованного сопротивления со стороны военнослужащих Ирака, которые при приближении автомобиля со смертником просто пытаются разбегаться во все стороны.
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Источник:

УНИАН

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