Дети-смертники атакуют позиции иракских военных (видео)
Исламисты опубликовали видео
В сети появилось видео городских боев в Мосуле, которые ведет иракская армия с террористами "Исламского государства", в частности использование заминированных автомобилей с водителями-смертниками подросткового возраста.
Стоит отметить, что атаки террористов не встречают организованного сопротивления со стороны военнослужащих Ирака, которые при приближении автомобиля со смертником просто пытаются разбегаться во все стороны.
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