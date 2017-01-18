Deutsche Bank: вероятность частичной отмены санкции США против РФ – 65%

Санкции против России Белый дом может ослабить весной нынешнего года. К такому мнению пришли аналитики Deutsche Bank, учитывая позитивные высказывания американского президента Дональда Трампа по санкциям, вероятном сотрудничестве с РФ по Сирии, и сомнения касательно причастности Москвы к хакерским атакам, передает Интерфакс.

Аналитики предполагают, что частичное послабление санкций может произойти уже в марте-апреле, а вероятность этого оценивается в 65%. В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Кроме того, как считают эксперты, это даст толчок повышению кредитного рейтинга агентством Standard & Poor's до инвестиционного уровня "BBB-". В настоящее время S&P – единственное агентство "большой тройки", дающее России суверенный рейтинг ниже инвестиционного.

Напомним, Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Он отметил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель.

Также американский лидер заявлял, что не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем. По его словам, все будет зависеть от будущих отношения Вашингтона и Москвы.