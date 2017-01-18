Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Deutsche Bank: вероятность частичной отмены санкции США против РФ – 65% http://www.segodnya.ua/img/article/7892/53_main.1484723548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/53_tn.1484723548.jpg Мир Аналитики немецкого банка считают, что это позволит России поднять кредитный рейтинг

Deutsche Bank: вероятность частичной отмены санкции США против РФ – 65%

Сегодня, 09:12

Аналитики немецкого банка считают, что это позволит России поднять кредитный рейтинг

Санкций могут ослабить уже весной. Фото: pressa.today
Санкций могут ослабить уже весной. Фото: pressa.today

Санкции против России Белый дом может ослабить весной нынешнего года. К такому мнению пришли аналитики Deutsche Bank, учитывая позитивные высказывания американского президента Дональда Трампа по санкциям, вероятном сотрудничестве с РФ по Сирии, и сомнения касательно причастности Москвы к хакерским атакам, передает Интерфакс.

Аналитики предполагают, что частичное послабление санкций может произойти уже в марте-апреле, а вероятность этого оценивается в 65%. В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Кроме того, как считают эксперты, это даст толчок повышению кредитного рейтинга агентством Standard & Poor's до инвестиционного уровня "BBB-". В настоящее время S&P – единственное агентство "большой тройки", дающее России суверенный рейтинг ниже инвестиционного.

Напомним, Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Он отметил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель.

Также американский лидер заявлял, что не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем. По его словам, все будет зависеть от будущих отношения Вашингтона и Москвы.
США, эксперты, санкции, рф, кредитный рейтинг, Deutsche Bank

Вы сейчас просматриваете новость "Deutsche Bank: вероятность частичной отмены санкции США против РФ – 65% ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Саманта Пауэр, фото AFP

В своей прощальной речи Пауэр призвала сохранить санкции против России

Сегодня, 02:50

Постпред США в ООН Пауэр заявила, что смягчение санкционных мер в отношении России только подстегнет его

Мир

Андрей Илларионов. Фото: Delfi.lt

Илларионов: Трамп может разрушить все, что США сделали для Украины

Вчера, 10:10

В ближайшие месяцы Украина столкнется с очень тяжелой ситуацией, считает эксперт

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп рьяно выступал за санкции против России - CNN

Вчера, 08:43

Риторика избранного президента США изменилась после начала предвыборной гонки

Мир

ZN.ua

МИД РФ о санкциях: Не мы их вводили, не нам их и отменять

Вчера, 04:16

В МИД России заявили, что санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Маломуж пояснил, зачем Трамп предложил РФ сократить ядерный арсенал

16 Января, 16:15

В сделку по сокращению оружия массового поражения могут включить всех членов "ядерного клуба" и закрепить "пакт" юридически, считает эксперт

Мир

Дмитрий Песков. Фото: AFP

У Путина ответили на предложение Трампа снять санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений

16 Января, 12:33

По словам Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.