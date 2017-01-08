"Девчонка обогнала": Жана Беленюка затроллили после поражения Кристине Стуй (видео)
Спортсмены соревновались в забеге на 60 метров
В легкоатлетическом манеже прошел забавный батл. Серебряный призер Рио-2016 в борьбе Жан Беленюк соревновался с бронзовой призеркой Лондона-2012 в эстафете 4х100 м Кристиной Стуй в забеге на 60 метров.
Естественно, что Кристина легко прибежала первой к финишу.
"По-джентльменски поддался", – подписал видео в соцсетях Беленюк. И тут же получил пару подколок от друзей: "Девчонка обогнала", "Реванш на ковре", "Теперь по-джентльменски вы должны Кристине пару переворотов через бедро"...
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