"Девчонка обогнала": Жана Беленюка затроллили после поражения Кристине Стуй (видео)

В легкоатлетическом манеже прошел забавный батл. Серебряный призер Рио-2016 в борьбе Жан Беленюк соревновался с бронзовой призеркой Лондона-2012 в эстафете 4х100 м Кристиной Стуй в забеге на 60 метров.

Естественно, что Кристина легко прибежала первой к финишу.

"По-джентльменски поддался", – подписал видео в соцсетях Беленюк. И тут же получил пару подколок от друзей: "Девчонка обогнала", "Реванш на ковре", "Теперь по-джентльменски вы должны Кристине пару переворотов через бедро"...