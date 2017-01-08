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"Девчонка обогнала": Жана Беленюка затроллили после поражения Кристине Стуй (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/18_main.1483870264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/18_tn.1483870264.jpg Мир Спортсмены соревновались в забеге на 60 метров

"Девчонка обогнала": Жана Беленюка затроллили после поражения Кристине Стуй (видео)

Сегодня, 12:07

Спортсмены соревновались в забеге на 60 метров

Кристина Стуй и Жан Беленюк. Фото Instagram
Кристина Стуй и Жан Беленюк. Фото Instagram

В легкоатлетическом манеже прошел забавный батл. Серебряный призер Рио-2016 в борьбе Жан Беленюк соревновался с бронзовой призеркой Лондона-2012 в эстафете 4х100 м Кристиной Стуй в забеге на 60 метров.

 Естественно, что Кристина легко прибежала первой к финишу.

"По-джентльменски поддался", – подписал видео в соцсетях Беленюк. И тут же получил пару подколок от друзей: "Девчонка обогнала", "Реванш на ковре", "Теперь по-джентльменски вы должны Кристине пару переворотов через бедро"...
Кристина Стуй, Жан Беленюк

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Сегодня|Спорт

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