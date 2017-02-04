Девочка разбилась в парке аттракционов в Китае (видео)

Подросток начала выпадать со своего места, когда кабина поднялась в наивысшую точку

В китайском парке аттракционов во время катания на одном из них 14-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На кадрах, снятых одним из посетителей парка аттракционов, видно, что девочка начала выпадать со своего места, когда кабина поднялась в наивысшую точку. Во время кручения она вылетела окончательно и сперва ударилась о вывеску, а затем упала на заграждение.

Сообщается, что подросток скончалась от полученных травм в реанимации одной из больниц города Чунцин.

Причиной произошедшего стала поломка системы страховки.

Ранее сообщалось, что в индийском парке развлечений Кишкинта, расположенном неподалеку от города Ченнаи, рухнул аттракцион с людьми.