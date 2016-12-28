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Девушка осталась жива, пролетев семь этажей по мусоропроводу

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Объяснить, как она попала в мусоропровод, пока не может

15-летняя девушка упала в мусоропровод , фото NEWSru.com
15-летняя девушка упала в мусоропровод , фото NEWSru.com

На северо-западе Москвы 15-летняя девушка упала в мусоропровод с высоты в несколько этажей и осталась жива. Об этом во вторник, 27 декабря, "Ленте.ру" сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Фомичевой. Девушку обнаружил местный житель, он вызвал скорую помощь и полицию. "Пострадавшей своевременно была оказана вся необходимая помощь, в настоящее время она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает", — уточнила Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, девушка пролетела по мусоропроводу семь этажей. Медики диагностировали у пострадавшей переломы, они оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что девушка находится в состоянии шока, объяснить, как она попала в мусоропровод, не может.

По данному факту инициирована доследственная проверка. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавила Иванова.
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Источник:

Lenta.ru

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