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Действующий чемпион "Дакара" сошел с гонки

Сегодня, 20:11

Тоби Прайс на четвертом этапе упал и сломал ногу

Тоби Прайс сошел с дистанции. Фото AFP
Тоби Прайс сошел с дистанции. Фото AFP

Действующий чемпион "Дакара" австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на четвертом этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции.

Прайс получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа. После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.

Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта ("Хонда") на 16 минут 19 секунд.
ралли Дакар

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Источник:

Р-спорт

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