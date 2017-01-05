Действующий чемпион "Дакара" сошел с гонки
Тоби Прайс на четвертом этапе упал и сломал ногу
Действующий чемпион "Дакара" австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на четвертом этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции.
Прайс получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа. После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.
Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта ("Хонда") на 16 минут 19 секунд.
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