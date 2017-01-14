Диего Коста не тренировался три дня после многомилионного предложения из Китая

Форвард устроил конфликт с главным тренером "Челси" и собирается перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Китайский клуб сделал предложение "Челси" о приобретении форварда Диего Косты, сообщает Sky Sports.

Самому футболисту предлагают контракт с зарплатой 34,5 млн евро в год. В случае перехода Коста станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Также источник сообщает, что Коста не тренировался в течение трёх дней после того, как поступило это предложение.

Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщает, что агент Косты Жорже Мендеш сейчас находится в Китае.

В пятницу стало известно о конфликте Косты и наставника команды Антонио Конте, в результате которого испанец не попал в заявку на матч с "Лестером". Якобы Коста посчитал, что у него травма спины, однако медицинская команда "Челси" не вняла жалобам футболиста и заявила обратное, на их сторону стал Конте.

Ранее китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал за нападающего более 90 миллионов евро, но Роман Абрамович отклонил это предложение.

Напомним, контракт Косты с "Челси" действителен до лета 2019 года.