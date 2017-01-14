Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Диего Коста не тренировался три дня после многомилионного предложения из Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7881/91_main.1484383555.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/91_tn.1484383555.jpg Мир Форвард устроил конфликт с главным тренером "Челси" и собирается перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Диего Коста не тренировался три дня после многомилионного предложения из Китая

Сегодня, 10:45

Форвард устроил конфликт с главным тренером "Челси" и собирается перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Диего Коста. Фото AFP
Диего Коста. Фото AFP

Китайский клуб сделал предложение "Челси" о приобретении форварда Диего Косты, сообщает Sky Sports.

Самому футболисту предлагают контракт с зарплатой 34,5 млн евро в год. В случае перехода Коста станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Также источник сообщает, что Коста не тренировался в течение трёх дней после того, как поступило это предложение.

Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщает, что агент Косты Жорже Мендеш сейчас находится в Китае.

В пятницу стало известно о конфликте Косты и наставника команды Антонио Конте, в результате которого испанец не попал в заявку на матч с "Лестером". Якобы Коста посчитал, что у него травма спины, однако медицинская команда "Челси" не вняла жалобам футболиста и заявила обратное, на их сторону стал Конте.

Ранее китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал за нападающего более 90 миллионов евро, но Роман Абрамович отклонил это предложение.

Напомним, контракт Косты с "Челси" действителен до лета 2019 года.
футбол, Челси Лондон, чемпионат Китая, Тяньцзинь, Диего Коста

Вы сейчас просматриваете новость "Диего Коста не тренировался три дня после многомилионного предложения из Китая". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Евро-футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Диего Коста. Фото AFP

Тренер "Челси" разрешает футболистам пить пиво после матчей

14 Декабря 2016, 10:24

Антонио Конте считает, что одна банка пива сразу после матча - это хорошо для регидратации

Футбол

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:3. Фото AFP

"Челси" одержал волевую победу над "Манчестер Сити"

3 Декабря 2016, 18:59

"Челси" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

Футбол

Болельщики "Челси". Фото AFP

"Челси" в спарринге обыграл "Вердер" Виктора Скрипника

7 Августа 2016, 19:24

Футболисты английского "Челси" обыграли немецкий "Вердер" в товарищеском матче - 4:2

Мир

Тренер "Челси" Антонио Конте. Фото twitter.com/ChelseaFC

Наставник "Челси" в третий раз подряд признан тренером месяца в Англии

Вчера, 13:53

Антонио Конте продолжает собирать награды: ранее трижды подряд эту награду не получал ни один тренер Премьер-лиги

Мир

Фото twitter

"Челси" получил разрешение на реконструкцию собственного стадиона

12 Января, 20:39

Вместительность арены увеличат до 60 тысяч зрителей

Мир

Джон Терри. Фото AFP

"Борнмут" хочет арендовать легендарного капитана "Челси"

11 Января, 15:57

Контракт Джона Терри с лондонским клубом истекает в конце сезона

Мир

Лондонское дерби в Премьер-лиге. Фото AFP

"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей

5 Января, 14:06

"Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии

Мир

Фанаты отталкивают темнокожего пассажира, чтобы тот не смог войти в вагон метро

Четыре болельщика "Челси" должны выплатить 10 тысяч евро темнокожему пассажиру метро

4 Января, 15:46

Фнаты английского клуба получили за расизм тюремный срок условно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.