Диего Марадона подыграл ФИФА, назвав идею главы мирового футбола "фантастической"

Легендарный футболист Диего Марадона считает грандиозным предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино увеличить число участников финального турнира чемпионата мира до 48 команд.

"Я в восторге от инициативы Джанни, потому что это даст возможность командам, которые так бы начали отборочный турнир, понимая, что у них нет никаких шансов попасть на чемпионат мира. Это даст каждой стране мечту, оживит страсть к футболу. Как по мне, это фантастическая идея", – сказал Марадона, чьи слова в своем микроблоге в Twitter приводит журналист Би-би-си Ричард Конвей.

Во вторник в Цюрихе пройдет заседание совета ФИФА, на котором, согласно информации СМИ, должно быть принято решение о расширении числа участников финальной части чемпионата мира с 32 до 48 команд. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.

Ранее Инфантино заявил, что большинство членов совета ФИФА позитивно восприняли идею расширения финальной части чемпионата мира до 40 или 48 участников с 2026 года. Сам же Инфантино выступает за 48 участников финальной части мундиаля. По данным Associated Press, увеличение числа участников финального турнира мирового первенства до 48 сборных может принести ФИФА дополнительно 640 миллионов долларов.