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Диего Марадона: раньше футболисты были верны цветам клуба, а теперь – деньгам http://www.segodnya.ua/img/article/7839/51_main.1482932213.png http://www.segodnya.ua/img/article/7839/51_tn.1482932213.png Мир Легендарный аргентинец посетовал на то, что нынешние игроки больше любят деньги, чем свои клубы

Диего Марадона: раньше футболисты были верны цветам клуба, а теперь – деньгам

Сегодня, 15:35

Легендарный аргентинец посетовал на то, что нынешние игроки больше любят деньги, чем свои клубы

Диего Марадона. Фото Facebook
Диего Марадона. Фото Facebook

Экс-нападающий "Наполи" Диего Марадона считает, что его бывшая команда находится на одном уровне с действующим чемпионом Италии "Ювентусом".

- "Ювентус" лучше "Наполи"? Это неправда, есть небольшая разница между ними, – цитирует Sky Sports Марадону. – "Юве" не играет лучше, чем "Наполи". Для меня они находятся на одном уровне друг с другом с точки зрения игры. После того, как у "Наполи" вернуться травмированные игроки, неаполитанцы прибавят.

Игуаин? Я уже говорил, что его 36 голов за "Наполи" в прошлом сезоне были чудом. Де Лаурентис в подобной ситуации будет готов продать и свою жену! Он увидел, что "Юве" был нужен нападающий, и продал им Гонсало. Я думаю, что подобные решения должны приниматься сердцем. В свое время я выбрал "Наполи", Игуаин выбрал "Ювентус". Времена изменились: раньше, мы были верны цветам клуба, а не деньгам.
чемпионат Италии, Наполи, Ювентус Турин, Диего Марадона

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Источники:

Sky Sports, СЭ

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