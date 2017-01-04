Дирк Новицки обошел легендарного Дерека Фишера по победам в НБА
Немецкий баскетболист принял участие в 853-х победных играх в сильнейшей лиге мира
Победа над "Вашингтоном" (113:105) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) стала 853-й для форварда "Далласа" Дирка Новицки.
Немецкий баскетболист занял шестую строчку в рейтинге игроков с наибольшим количеством выигранных матчей в НБА за все время.
Таким образом, он обогнал легендарного защитника Дерека Фишера.
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