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Disney представил невероятно красивый тематический парк в стиле "Аватара" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/6_main.1483040450.png http://www.segodnya.ua/img/article/7845/6_tn.1483040450.png Мир В видеоролике присутствует творец фильм Джеймс Кэмерон, а также персонаж из фильма – Нейтири

Disney представил невероятно красивый тематический парк в стиле "Аватара" (видео)

Сегодня, 21:20

В видеоролике присутствует творец фильм Джеймс Кэмерон, а также персонаж из фильма – Нейтири


Американская компания Disney показала свою новую тематическую зону в парке Disney's Animal Kingdom, которая декорирована в стиле Фантастического фильма "Аватар". Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Также отмечается, что в видеоролике про тематическую зону "Аватар" присутствует творец фильм Джеймс Кэмерон, а также персонаж из фильма – Нейтири.

На видео рассказывают, как обустраивался парк развлечений, который у инженеров получился невероятно красочным и эффектным.

"Аватар", впервые показанный в декабре 2009 года, заработал в прокате 2,7 миллиарда долларов. Фильм с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях создан с использованием технологии захвата движения. Кэмерон собирается выпустить еще четыре фильма по "Аватару". Первая лента выйдет в 2018 году, остальные — в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Disney's Animal Kingdom — парк развлечений подразделения компании Walt Disney — Walt Disney Parks and Resorts. Он располагается в американском городе Орландо, штат Флорида. Тематическая зона, посвященная "Аватару", откроется в парке летом 2017 года.

Как сообщалось, американская киностудия Disney стала первой в истории кинематографа, которой удалось заработать на мировом прокате фильмов за год 7 миллиардов долларов.
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Lenta.ru

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