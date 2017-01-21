Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил наряды для Клинтон, Буш и Обамы

Модельер говорит, что работать с первой леди США было достаточно легко

В качестве дизайнера бального платья первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга Дональда Трампа выступил Эрве Пьер, передает Just jared.

"Это честь — одевать первую леди. Мне, в общем-то, повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — сказал он.

Фото: AFP

Он также отметил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", что облегчило его работу.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп выбрала небесно-голубой ансамбль Ralph Lauren для официальной части инаугурации ее мужа Дональда Трампа на пост 45-го президента США. Первая леди доверила свой образ Ральфу Лорену.

Пользователи сети сразу отметили, что настроение этого образа отсылает к моде 1960-х годов и предпочтениям другой первой леди США – Жаклин Кеннеди.

Фото: AFP