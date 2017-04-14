Для удара "матерью всех бомб" по Афганистану не требовалось распоряжение Трампа – Пентагон

Сегодня, 20:23

Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Трампа на пост президента США

Неядерная бомба США. Иллюстрация: Военное обозрение
Неядерная бомба США. Иллюстрация: Военное обозрение

Командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон самостоятельно принял решение о применении против террористов в Афганистане мощнейшей неядерной бомбы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в Пентагоне.

В сообщении отмечается, что Дж.Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Трампа на пост президента США.

Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-34/B Massive Ordnance Air Blast. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.
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Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

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