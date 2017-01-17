Додон хочет добиться разрешения на вещание российских телеканалов в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал восстановить вещание в республике российских телеканалов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Я категорически против запрета ретрансляции любых СМИ. Искусственно, административно запрещать и выводить из сетки вещания... По "России-24", я думаю, что мы будем этот вопрос поднимать и вещание разрешим", – сказал Додон.

Он также пообещал разобраться с ситуацией вокруг запретов на въезд в Молдавию представителей российских СМИ.

"Я сейчас запросил информацию о том, почему был запрещён въезд в каждом отдельном случае, мы будем разбираться с каждым отдельным случаем", – отметил он.

Напомним, подписание Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике, заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон.