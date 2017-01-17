Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Додон хочет добиться разрешения на вещание российских телеканалов в Молдове http://www.segodnya.ua/img/article/7891/20_main.1484667007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/20_tn.1484667007.jpg Мир Президент Моловы выступил категорически против запрета на вещание любых СМИ

Додон хочет добиться разрешения на вещание российских телеканалов в Молдове

Сегодня, 17:30

Президент Моловы выступил категорически против запрета на вещание любых СМИ

Игорь Додон. Фото: AFP
Игорь Додон. Фото: AFP

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал восстановить вещание в республике российских телеканалов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Я категорически против запрета ретрансляции любых СМИ. Искусственно, административно запрещать и выводить из сетки вещания... По "России-24", я думаю, что мы будем этот вопрос поднимать и вещание разрешим", – сказал Додон.

Он также пообещал разобраться с ситуацией вокруг запретов на въезд в Молдавию представителей российских СМИ.

"Я сейчас запросил информацию о том, почему был запрещён въезд в каждом отдельном случае, мы будем разбираться с каждым отдельным случаем", – отметил он.

Напомним, подписание Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике, заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон.
президент, СМИ, Молдова, соглашение, подписание, вещание, додон

Вы сейчас просматриваете новость "Додон хочет добиться разрешения на вещание российских телеканалов в Молдове". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Додон. Фото: AFP

Додон в Москве озвучил позицию Молдовы по Крыму

Сегодня, 17:03

По его словам, делать какие-то официальные признания в Молдове сейчас никто не рискнет

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

Додон в Кремле пообещал аннулировать Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС

Сегодня, 16:10

По его словам, это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало, при этом был утрачен российский рынок

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

После встречи с Додоном Путин рассказал, каким видит будущее Молдовы

Сегодня, 15:23

Сегодня в Москве состоялись переговоры президентов двух стран

Мир

Додон и Путин. Фото: kremlin.ru

Путин встретился с Додоном

Сегодня, 13:31

Президент РФ отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

Мир

Игорь Додон, фото Sputnik Молдова

Премьер Молдовы отказался выполнять требования Додона

Вчера, 17:43

Без решения главы правительства президент не сможет отозвать посла Молдовы в Румынии

Мир

Игорь Додон. Фото: соцсети

Из-за заигрываний с "руководством" Приднестровья Додону грозит импичмент

Вчера, 15:18

Оппозиция утверждает, что Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы

Мир

Путин. Фото: AFP

В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Додоном

Вчера, 10:33

Как сообщается, переговоры глав государств состоятся 17 января

Украина

Молдову засыпает снегом. Фото: rtr.md

Молдова закрыла большинство КПП на границе с Украиной

11 Января, 15:32

Помимо этого, из-за непогоды не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин намерен встретиться с Додоном

11 Января, 12:30

Ранее дипломатические источники в Кишиневе сообщили, что Додон совершит визит в РФ 16-17 января

Одесса

Снег в Одессе. Фото: vk.com/odpublic_net

Непогода в Одесской области: на каких дорогах открыли движение

8 Января, 19:42

"Укрзализныця" пустит дополнительный поезд, чтобы вывезти людей из снежных заносов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.