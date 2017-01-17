Додон в Москве озвучил позицию Молдовы по Крыму

По его словам, делать какие-то официальные признания в Молдове сейчас никто не рискнет

Молдове необходимо поддерживать дружеские отношения с Украиной, сейчас никто не пойдет на риск признания Крыма российским. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве президент Молдовы Игорь Додон.

"Я свою позицию (по Крыму – прим. Ред.) не менял, не меняю, и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения. И делать какие- то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет".

При этом президент Молдовы выразил надежду на то, что "в ближайшем будущем, на каком-то этапе российско- украинские отношения – дружественные, хорошие, братские – возобновятся". "Это будет хорошо для всех", – выразил уверенность молдавский президент.

Напомним, в ходе избирательной гонки Додон заявлял, что Крым принадлежит России.

Как известно, сегодня с первым официальным визитом в качестве президента Молдовы Игорь Додон посетил Москву. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что будет добиваться аннулирования Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.