Додон резко раскритиковал Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС

Сегодня, 17:40

Президент Молдовы напоминает об уменьшении экспорта в ЕС и Россию, сокращении инвестиций и росте госдолга

Игорь Додон, фото AFP
Игорь Додон, фото AFP

Президент Молдовы Игорь Додон перед визитом в Брюссель заявил, что большинство ожиданий от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС не оправдались.

Додон напоминает об ожиданиях, что подписание Соглашения об ассоциации со странами ЕС и создание зоны свободной торговли приведет к открытию европейского рынка и росту экспорта молдавских товаров, к усилению инвестиционной привлекательности Молдовы и увеличению притока иностранных инвестиций, к устойчивой внешней финансовой поддержке реформ.

"Однако большинство надежд не оправдалось", – отмечает президент.

"Недавно правительство объявило, что план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на 2014-2016 годы выполнен на 73,73%. Но правительство почему-то не связывает выполнение плана действий с конкретными результатами, которые испытывают на себе население и бизнес", – пишет он.

Додон при этом напоминает об уменьшении экспорта в ЕС и Россию, сокращении инвестиций, росте госдолга.

Игорь Додон уже неоднократно негативно высказывался относительно Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, во время визита в Москву он заявил, что надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.
президент, Молдова, евросоюз, соглашение об ассоциации, додон

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Источник:

Украинская правда

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