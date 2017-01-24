Додон заявил, что готов посетить Бухарест и Киев

Сегодня, 23:19

Также он призвал румынских чиновников не пытаться давать указания президенту Молдовы

Игорь Додон, фото AFP
Игорь Додон, фото AFP

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности после визита в Москву и Брюссель отправиться с визитом в Бухарест или Киев.

"Я сказал о том, что первый визит состоится в Москву. Как и обещал, второй визит состоится в начале февраля в Брюссель. Было бы хорошо, чтобы следующий визит состоялся в Бухарест или Киев. Это нормально, иметь хорошие отношения с соседями. Есть и другие приглашения и предложения, но было бы нормально, чтобы встретиться с соседями", – сказал Додон во вторник вечером на первой пресс-конференции в Кишиневе в качестве главы государства.

Он подчеркнул, что "не является румынофобом и не выступает против Румынии".

"У меня нет никаких фобий, в том числе по отношению к Румынии. У нас нет никаких проблем с Румынией – кроме одной: стремления некоторых политиков присоединить Молдавию к Румынии. Вот этого мы не допустим, будем бороться с этим, будем добиваться в законодательном порядке запрета деятельности партий, которые выступают за ликвидацию нашего государства", – заявил президент.

Он призвал румынских чиновников не пытаться давать указания президенту Молдовы.

"Недавно президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что президент Молдавии должен руководствоваться Конституцией. Хочу сказать, что не надо нам указывать, что делать. Может быть, до сих пор было приемлемо, чтобы из Бухареста давали указания президенту Молдавии. В дальнейшем это неприемлемо, это необходимо усвоить", – сказал глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как поступит, если Румыния и Украина не пригласят его с официальным визитом, И.Додон сказал, что "насильно мил не будешь".

"Если не пригласят на уровне глав государств, я буду налаживать сотрудничество с парламентом, правительством. Там (в Румынии – ред.) у власти тоже красные (Социал-демократическая партия – ред.), я тоже был красным до недавних пор. Так что найдем решения", – заявил Додон.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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