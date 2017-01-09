Дональд Трамп ответил на обвинения известной голливудской актрисы Мэрил Стрип

Избранный президент заявил, что не удивлен тому, что подвергается атакам со стороны либералов из мира кино

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил знаменитую американскую актрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее "приверженкой Хиллари" после того, как она выступила с жесткой критикой в его адрес на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

В ходе беседы с журналистами газеты The New York Times будущий глава государства заявил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино".

В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times.

"Был один поступок, который ошеломил меня, – сказала актриса. – Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями – того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор".

"Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность", – подчеркнула звезда Голливуда, снявшаяся в 250 фильмах и являющаяся трехкратной обладательницей премии "Оскар".

В ходе минувшей предвыборной кампании в США она поддерживала кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.