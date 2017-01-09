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Дональд Трамп ответил на обвинения известной голливудской актрисы Мэрил Стрип http://www.segodnya.ua/img/article/7864/79_main.1483950388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/79_tn.1483950388.jpg Мир Избранный президент заявил, что не удивлен тому, что подвергается атакам со стороны либералов из мира кино

Дональд Трамп ответил на обвинения известной голливудской актрисы Мэрил Стрип

Сегодня, 10:23

Избранный президент заявил, что не удивлен тому, что подвергается атакам со стороны либералов из мира кино

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил знаменитую американскую актрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее "приверженкой Хиллари" после того, как она выступила с жесткой критикой в его адрес на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

В ходе беседы с журналистами газеты The New York Times будущий глава государства заявил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино".

В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times.

"Был один поступок, который ошеломил меня, – сказала актриса. – Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями – того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор".

"Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность", – подчеркнула звезда Голливуда, снявшаяся в 250 фильмах и являющаяся трехкратной обладательницей премии "Оскар".

В ходе минувшей предвыборной кампании в США она поддерживала кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.
США, клинтон, трамп, стрип, дональд трамп

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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