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Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар" http://www.segodnya.ua/img/article/7865/68_main.1483967976.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/68_tn.1483967976.jpg Мир Седьмой этап многодневки сокращен вдвое из-за плохой погоды

Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар"

Сегодня, 15:19

Седьмой этап многодневки сокращен вдвое из-за плохой погоды

Из-за проливных дождей гонка значительно сокращена. Фото AFP
Из-за проливных дождей гонка значительно сокращена. Фото AFP

Протяженность седьмого этапа ралли "Дакара" была сокращена из-за ливневых дождей решением организатором. Участники должны были преодолеть 622 км, из которых более 300 приходилось на скоростные спецучастки, но в итоге они были сокращены до 161 км. Маршрут гонки частично пройдет по трассе шестого этапа, который был отменен 7 января из-за дождей.

Экипажи уже ознакомлены с новым маршрутом во время вчерашнего дня отдыха. Старт гонки состоится в 16:00 по киевскому времени.

На старт "Дакара-2017" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут проложен по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Запланированная протяженность гонки составляла 8800 км, из которых 3900 километров приходилось на скоростные спецучастнки.
Дакар, ралли Дакар

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Источник:

Eurosport

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