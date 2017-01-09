Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар"

Протяженность седьмого этапа ралли "Дакара" была сокращена из-за ливневых дождей решением организатором. Участники должны были преодолеть 622 км, из которых более 300 приходилось на скоростные спецучастки, но в итоге они были сокращены до 161 км. Маршрут гонки частично пройдет по трассе шестого этапа, который был отменен 7 января из-за дождей.

Экипажи уже ознакомлены с новым маршрутом во время вчерашнего дня отдыха. Старт гонки состоится в 16:00 по киевскому времени.

На старт "Дакара-2017" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут проложен по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Запланированная протяженность гонки составляла 8800 км, из которых 3900 километров приходилось на скоростные спецучастнки.