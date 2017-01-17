В Китае "вышла" из воды древняя статуя Будды (видео)

Ее считали пропавшей почти 60 лет, а вот теперь случайно нашли.

Древняя статуя Будды показалась из воды в Китае. Ей – не менее полутысячи лет. Все произошло неожиданно. Ремонтировали шлюзы на водоеме. На 10 метров спустили воду и увидели чудо.

Голова Будды почти невредима стихией и временем. Местные жители – в восторге. Верят – теперь должно произойти что-то очень хорошее. Ведь по преданию эту статую считали защитницей человечества.

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