В Китае "вышла" из воды древняя статуя Будды (видео)
События на ТК Украина
Местные жители считают – теперь должно произойти что-то хорошее
Ее считали пропавшей почти 60 лет, а вот теперь случайно нашли.
Древняя статуя Будды показалась из воды в Китае. Ей – не менее полутысячи лет. Все произошло неожиданно. Ремонтировали шлюзы на водоеме. На 10 метров спустили воду и увидели чудо.
Голова Будды почти невредима стихией и временем. Местные жители – в восторге. Верят – теперь должно произойти что-то очень хорошее. Ведь по преданию эту статую считали защитницей человечества.
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