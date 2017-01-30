ДТП во Франции: пострадали почти 69 человек

Сегодня, 10:16

На место аварии были направлены около 100 спасателей и пожарных

Фото: AFP
Фото: AFP

Почти 69 человек пострадали в результате ДТП во Франции.

Инцидент произошел на автомагистрали А13 департаменте Ивелин. По неустановленным пока причинам на трассе произошла авария с участием грузовика, двух автобусов и нескольких легковых автомобилей.

Отрезок магистрали был полностью перекрыт в результате ДТП. На место происшествия были направлены порядка 100 спасателей и пожарных.

В результате аварии 55 человек получили легкие травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.

Всего столкнулись 72 автомобиля.
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Источник:

РИА Новости

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