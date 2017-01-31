Душераздирающее видео: мать пытается спасти малыша от ловцов дельфинов (видео)

В Сети продолжают появляться видео издевательств над дельфинами. Очередной инцидент произошел на массовой охоте на дельфинов, которая организуется ежегодно с 1969 года в поселке Тайдзи в Японии. За несколько дней видео собрало более миллиона просмотров, – пишет "Лайф".

На записи видно, как мать отчаянно пытается защитить дельфиненка от ловцов, которые в результате все-таки забирают детеныша и затаскивают его в свою лодку.

На заднем плане слышен голос женщины, которая говорит: "О боже мой, мать пытается следовать за ним!".

Отмечается, что пойманные животные позже продаются для содержания в океанариумах и морских парках Японии.

"Если бы вы действительно любили дельфинов, вы бы не платили за билеты в морские парки и океанариумы. Оно действительно того стоит? Дельфинам не место в неволе, они рождены быть свободными в океане", — написала у себя на странице в "Фейсбуке" зоозащитница Лиз Картер, которая изначально и поделилась видео.

Ранее сообщалось, что любители селфи снова убили дельфина.