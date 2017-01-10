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Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Криштиану Роналду (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/20_main.1484055515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/20_tn.1484055515.jpg Мир Тиана Риос является большой поклонницей игры португальского футболиста

Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Криштиану Роналду (видео)

Сегодня, 15:38

Тиана Риос является большой поклонницей игры португальского футболиста


Популярная певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре незабываемый сюрприз.

На день рождения сестры Тианы Риос Лопес пригласила нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне был признан ФИФА лучшим игроком 2016 года.

Лопес рассказала Роналду, что ее сестра является большой поклонницей его игры, сообщает Mirror. Встреча с форвардом "Реала" стала большой неожиданностью для Риос
Дженнифер Лопес, Криштиану Роналду

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Источник:

Championat.ru

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