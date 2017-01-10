Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Криштиану Роналду (видео)
Тиана Риос является большой поклонницей игры португальского футболиста
Популярная певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре незабываемый сюрприз.
На день рождения сестры Тианы Риос Лопес пригласила нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне был признан ФИФА лучшим игроком 2016 года.
Лопес рассказала Роналду, что ее сестра является большой поклонницей его игры, сообщает Mirror. Встреча с форвардом "Реала" стала большой неожиданностью для Риос
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