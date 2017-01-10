Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Криштиану Роналду (видео)

Популярная певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре незабываемый сюрприз.

На день рождения сестры Тианы Риос Лопес пригласила нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне был признан ФИФА лучшим игроком 2016 года.

Лопес рассказала Роналду, что ее сестра является большой поклонницей его игры, сообщает Mirror. Встреча с форвардом "Реала" стала большой неожиданностью для Риос