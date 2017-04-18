В Египте вновь атаковали церковь: есть жертвы

Сегодня, 23:21

Нападению подвергся монастырь Святой Катерины

Взрыв в коптском храме в Египте. Фото: Digital Pakistan
Взрыв в коптском храме в Египте. Фото: Digital Pakistan

В Египте в результате нападения на монастырь Святой Катерины один человек убит, четыре ранены. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Reuters, со ссылкой на местный телеканал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте арестовали участника подрывов в церквях.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового (Вербное) воскресенья 9 апреля, погибли в результате взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии – среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь храма. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.
Египет, теракт, взрыв, церковь, монастырь

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