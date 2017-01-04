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Экс-чемпион мира по боксу дисквалифицирован за обмен ударами с тренером соперника (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/15_main.1483528405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/15_tn.1483528405.jpg Мир Хуан Мануэль Лопес наказан за то, что ответил тренеру соперника на его удары

Экс-чемпион мира по боксу дисквалифицирован за обмен ударами с тренером соперника (видео)

Сегодня, 17:01

Хуан Мануэль Лопес наказан за то, что ответил тренеру соперника на его удары

Хуан Мануэль Лопес. Драка с тренером соперника. Фото boxing-mma.com
Хуан Мануэль Лопес. Драка с тренером соперника. Фото boxing-mma.com

Бывший чемпион мира по версии WBO Хуан Мануэль Лопес из Пуэрто-Рико дисквалифицирован на полгода за драку с тренером соперника. Напомним, что 29 октября прошлого года боксер второго полулегкого веса Лопес победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. После того, как рефери остановил бой, на ринг выбежал тренер Васкеса Альберто Ривера и нанес Лопесу несколько ударов. Боксер не сдержался и ответил.

Сегодня стало известно, что боксерская комиссия Пуэрто-Рико наказала Хуана Мануэля Лопеса дисквалификацией на шесть месяцев.

33-летний Лопес занимает 34-е место в рейтинге боксеров второго полулегкого веса.
тренер, боксер, WBO, Хуан Мануэль Лопес

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Источник:

boxing-mma.com

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