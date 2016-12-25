Экс-форвард "Шахтера" близок к переходу в московский "Спартак"

Луис Адриано в январе перейдет из "Милана" в "Спартак" за 4 миллиона евро – СМИ

Нападающий "Милана" Луис Адриано уже точно покинет команду в январе, сообщает Webcalcio. По данным итальянских СМИ, бразилец перейдет в московский "Спартак".

Стороны якобы уже уладили все детали трансфера, а официально о сделке будет объявлено в первых числах января. "Милан" получит за своего форварда четыре миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать в Москве 4,5 миллиона евро в год.

"Милан" в 2015 году купил Адриано у "Шахтера" за восемь миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.