ФОТОФАКТ. Экс-футболист "Динамо" показал своего сына

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в декабре стал отцом. Жена хорватского футболиста родила мальчика, которого назвали Лукой.

Первыми фото своего сына Огнен поделился в соцсетях.

Вукоевич был в "Динамо" с 2008 по 2015 год. За это время дважды играл в аренде – московском "Спартаке" и загребском "Динамо". Сейчас выступает за венскую "Аустрию".