Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
ФОТОФАКТ. Экс-футболист "Динамо" показал своего сына http://www.segodnya.ua/img/article/7827/62_main.1482600702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/62_tn.1482600702.jpg Мир Хорват Огнен Вукоевич недавно стал отцом

ФОТОФАКТ. Экс-футболист "Динамо" показал своего сына

Сегодня, 19:27

Хорват Огнен Вукоевич недавно стал отцом

Огнен Вукоевич. Фото Instagram
Огнен Вукоевич. Фото Instagram

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в декабре стал отцом. Жена хорватского футболиста родила мальчика, которого назвали Лукой.

Первыми фото своего сына Огнен поделился в соцсетях.

Вукоевич был в "Динамо" с 2008 по 2015 год. За это время дважды играл в аренде – московском "Спартаке" и загребском "Динамо". Сейчас выступает за венскую "Аустрию".

.jpg_78
футболист, Динамо Киев, Огнен Вукоевич

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Экс-футболист "Динамо" показал своего сына". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Инна Ярмоленко. Фото Instagram

Жена Ярмоленко порадовала откровенным фото из теплых краев

Сегодня, 17:03

Инна Ярмоленко продолжает хвастаться снимками в социальных сетях

Украина

Жена Хачериди поделилась пикантными фото с отдыха на Мальдивах

Сегодня, 16:38

Защитник "Динамо" проводит зимний отпуск в Индийском океане

Украина

Ирина Морозюк. Фото Instagram

Жена игрока "Динамо" Морозюка поразила откровенным фото с отдыха

Сегодня, 15:58

Николай Морозюк с женой проводит отпуск в Египте

Украина

Анна Сидорчук. Фото Instagram

Жена футболиста "Динамо" Сидорчука показала горячие фото с отдыха

Сегодня, 14:44

Сергей Сидорчук с женой отдыхает на берегу океана во время зимней паузы в чемпионате

Украина

Александр Зинченко. Фото Instagram

Футболист сборной Украины перезагружается в Доминикане

Сегодня, 12:23

Александр Зинченко проводит зимний отпуск в теплых краях

Украина

Дочь Рыбалки. Фото Instagram

Футболист "Динамо" с размахом празднует День рождения дочери

Вчера, 19:42

Эмилию завалили кучей подарков и воздушных шариков

Украина

Екатерина Борисевич: "Без лишних слов... Просто райское наслаждение". Фото Instagram

Жена игрока "Динамо" Корзуна: "О холодном Минске вспоминать не хочется" (фото)

Вчера, 11:35

Полузащитник "Динамо" с женой проводит отпуск на Симиланских островах

Украина

Владислав Калитвинцев с девушкой в отпуске

Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах

Вчера, 10:48

Арендованный "Черноморцем" футболист проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.