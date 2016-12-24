ФОТОФАКТ. Экс-футболист "Динамо" показал своего сына
Хорват Огнен Вукоевич недавно стал отцом
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в декабре стал отцом. Жена хорватского футболиста родила мальчика, которого назвали Лукой.
Первыми фото своего сына Огнен поделился в соцсетях.
Вукоевич был в "Динамо" с 2008 по 2015 год. За это время дважды играл в аренде – московском "Спартаке" и загребском "Динамо". Сейчас выступает за венскую "Аустрию".
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