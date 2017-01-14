Экс-игрок "Динамо" надеется, что его нынешняя команда влетит в низшую лигу

Это поможет ускорить его трансфер в "Фенербахче"

Нападающий "Фенербахче" Джермейн Ленс пожелал "Сандерленду" вылета из премьер-лиги по итогам сезона.

Голландец арендован турецким клубом у английского, и понижение в классе последнего может помочь Ленсу остаться в "Фенербахче".

- Я надеюсь, что смогу подписать постоянный контракт с "Фенербахче", – цитирует ВВС Ленса.

- Не хочу говорить об условиях нынешнего контракта, но многое станет легче, если "Сандерленд" вылетит.