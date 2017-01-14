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Экс-игрок "Динамо" надеется, что его нынешняя команда влетит в низшую лигу http://www.segodnya.ua/img/article/7882/0_main.1484386449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/0_tn.1484386449.jpg Мир Это поможет ускорить его трансфер в "Фенербахче"

Экс-игрок "Динамо" надеется, что его нынешняя команда влетит в низшую лигу

Сегодня, 11:34

Это поможет ускорить его трансфер в "Фенербахче"

Джермейн Ленс. Фото AFP
Джермейн Ленс. Фото AFP

Нападающий "Фенербахче" Джермейн Ленс пожелал "Сандерленду" вылета из премьер-лиги по итогам сезона.

Голландец арендован турецким клубом у английского, и понижение в классе последнего может помочь Ленсу остаться в "Фенербахче".

- Я надеюсь, что смогу подписать постоянный контракт с "Фенербахче", – цитирует ВВС Ленса.

- Не хочу говорить об условиях нынешнего контракта, но многое станет легче, если "Сандерленд" вылетит.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Турции, Фенербахче, Сандерленд, Джермейн Ленс

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СЭ

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