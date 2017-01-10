Экс-посол США в РФ: Будущее Европы и России зависит от Украины

Иностранные партнеры должны помочь украинским лидерам построить успешное государство, от чего будет зависеть и будущее Европы. Такое мнение в колонке для New York Times высказал бывший посол США в России (2005–2008) Уильям Бернс, передает "ГОРДОН".

По его словам, в первую очередь США должны сохранять введенные против России санкции, а при необходимости ужесточить ограничительные меры. Кроме того, американский лидер должен заверить союзников в Европе в абсолютной приверженности НАТО.

Что касается Украины, то Бернс отметил, что США должны быть сосредоточены на ней, так как от нее зависит судьба Европы и России.

"Судьба Украины будет иметь решающее значение для будущего Европы и России в течение следующего поколения. Речь идет не о НАТО или членстве в Европейском союзе. Речь идет о том, чтобы помочь украинским лидерам построить успешную политическую систему, которую Россия стремится подорвать", – подчеркнул экс-посол.

Ранее Уильям Бернс заявлял, что, если Путин не получит податливое правительство во главе Украины, он ее парализует. По его словам, будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что ее силы растут.