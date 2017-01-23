Экс-президент Гамбии удрал из страны с казной (видео)

Сбежал из страны, прихватив 11 миллионов долларов.

Так поступил экс-президент Гамбии Яхья Джамме, передав власть новому лидеру. Свое поражение на выборах он признавать отказался. Две недели не хотел выезжать из президентского дворца. Теперь все же выселился, но не с пустыми руками. Ценности вывозил из резиденции не один час, утверждают очевидцы.

"Бывший президент улетел из страны рано утром. Грузовым самолетом. И захватил с собой несколько люксовых авто и предметов роскоши. Правда, все не влезло. Кое-что из его груза до сих пор остается в аэропорту", – сказал Мали Ахмад Фатти, советник нового президента Гамбии.

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