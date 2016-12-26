Экс-президент Португалии впал в кому

Суариш находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии

В состояние глубокой комы впал 92-летний Мариу Суариш — экс-президент Португалии. Он находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии.

Прогноз остается неопределенным, пояснил пресс-секретарь больницы Красного Креста в Лиссабоне Жозе Барата.

Мариу Суариш был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы 13 декабря, в связи с общим ухудшением здоровья.

Мариу Суариш дважды занимал пост премьер-министра Португалии, а с 1986 по 1996 год был президентом Португалии. Кроме того, Суариш — основатель Социалистической партии Португалии.