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Экс-президент Португалии впал в кому http://www.segodnya.ua/img/article/7833/12_main.1482774607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/12_tn.1482774607.jpg Мир Суариш находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии

Экс-президент Португалии впал в кому

Сегодня, 19:46

Суариш находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии

Мариу Суариш. Фото: AFP
Мариу Суариш. Фото: AFP

В состояние глубокой комы впал 92-летний Мариу Суариш — экс-президент Португалии. Он находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии.

Прогноз остается неопределенным, пояснил пресс-секретарь больницы Красного Креста в Лиссабоне Жозе Барата.

Мариу Суариш был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы 13 декабря, в связи с общим ухудшением здоровья.

Мариу Суариш дважды занимал пост премьер-министра Португалии, а с 1986 по 1996 год был президентом Португалии. Кроме того, Суариш — основатель Социалистической партии Португалии.
Португалия, больницы, кома, терапия, экс-президент

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Источник:

Интерфакс

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