Экс-президент Португалии впал в кому
Суариш находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии
В состояние глубокой комы впал 92-летний Мариу Суариш — экс-президент Португалии. Он находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии.
Прогноз остается неопределенным, пояснил пресс-секретарь больницы Красного Креста в Лиссабоне Жозе Барата.
Мариу Суариш был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы 13 декабря, в связи с общим ухудшением здоровья.
Мариу Суариш дважды занимал пост премьер-министра Португалии, а с 1986 по 1996 год был президентом Португалии. Кроме того, Суариш — основатель Социалистической партии Португалии.
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