Экс-президент Румынии подал в суд на Додона

Сегодня, 09:54

Согласно молдавскому законодательству, коллегия судей должна рассмотреть иск в течение 24 часов, а затем, в течение пяти дней, вынести решение

Игорь Додон, фото AFP
Игорь Додон, фото AFP

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона. Об этом заявил адвокат Бэсеску Эндрю Буффало, сообщает издание Mediafax.

Так, Буффало сообщил, что иск был подан в Верховный суд Молдовы, причиной тому послужило лишение Бэсеску гражданства. Ответчиком по иску является президент Республики Молдова Додон.

''Мы считаем, что лишение гражданства Траяна Бэсеску противоречит принципам и процедурам закона о гражданстве и Европейской конвенции о гражданстве'', – сказал он.

Как сообщается, согласно молдавскому законодательству, коллегия судей должна рассмотреть иск в течение 24 часов, а затем, в течение пяти дней, вынести решение.

Как сообщалось, что Додон подписал указ о лишении Бэсеску гражданства страны. По словам Додона, предоставление гражданства Бэсеску было незаконным.

Напомним, премьер-министр Молдовы Павел Филип отказался выполнить требование Игоря Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинчу, который заявил, что указ президента Молдовы о лишении Бэсеску молдавского гражданства может быть признан неконституционным.
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РБК-Украина

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