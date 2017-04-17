Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения

Прокуратура предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Экс-глава государства обвиняется в превышении власти, взяточничестве, утечке правительственных секретов. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап.

Обвинения предъявлены после завершения расследования коррупционного скандала, разгоревшегося осенью прошлого года. В его центре оказались Пак Кын Хе и ее подруга Цой Сун Силь.

Подругу экс-президента подозревают в том, что она, занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений.

Пак Кын Хе и ее подруга также подозреваются в том, что они вступили в сговор и вымогали у бизнесменов добровольные взносы в два фонда. Всего им удалось собрать сумму около 68 миллионов долларов. Председателю Lotte Group Син Дон Бину также предъявлено обвинение во взяточничестве.

Прокуратура ускорила расследование. Это сделано с целью завершить его до избирательной кампании, которая стартовала в понедельник, 17 апреля. Досрочные президентские выборы намечены на девятое мая.