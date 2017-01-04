Экс-тренер сборной России призвал отстранить ее в полном составе от Олимпиады-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что всю российскую национальную команду следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, если подтвердятся обвинения, представленные в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

"Если все заявления окажутся верными, россиянам должны предоставить "олимпийский перерыв" и исключить. Конечно, среди отстраненных будут невиновные, но в противном случае меры будут бессмысленными", — передает слова Пихлера RT со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что результаты перепроверки проб россиян с ОИ-2014 станут известны в течение двух месяцев.