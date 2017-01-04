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Экс-тренер сборной России призвал отстранить ее в полном составе от Олимпиады-2018 http://www.segodnya.ua/img/article/7855/39_main.1483532811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/39_tn.1483532811.jpg Мир Вольфганг Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Экс-тренер сборной России призвал отстранить ее в полном составе от Олимпиады-2018

Сегодня, 16:00

Вольфганг Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Вольфганг Пихлер. Фото A.Savin, Wikimedia Commons
Вольфганг Пихлер. Фото A.Savin, Wikimedia Commons

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что всю российскую национальную команду следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, если подтвердятся обвинения, представленные в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

"Если все заявления окажутся верными, россиянам должны предоставить "олимпийский перерыв" и исключить. Конечно, среди отстраненных будут невиновные, но в противном случае меры будут бессмысленными", — передает слова Пихлера RT со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что результаты перепроверки проб россиян с ОИ-2014 станут известны в течение двух месяцев.
допинг, Олимпиада-2018

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Источник:

gazeta.ru

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