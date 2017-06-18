Эксперт пояснил, почему Трамп не договорится с Путиным по Украине
Политолог отмечает противоположности взглядов США и РФ по поводу Украины
Эксперт-международник Андрей Бузаров считает, что администрация президента США Дональда Трампа будет пытаться вести диалог с руководством России, но по Украине им вряд ли удастся договориться, пишет "Обозреватель".
"Я убежден, что Трамп все равно будет продолжать переговоры с РФ посредством тайной дипломатии. Он все равно будет искать точки соприкосновения с руководством России. Россия в этом заинтересована, и Трамп в этом заинтересован", – отметил он.
По словам Бузарова, сложность подобных контактов заключается в противоположности взглядов на Украину.
"Сомневаюсь, что они найдут точку соприкосновения по Украине в ближайшее время. Слишком принципиальное расхождения во взглядах у русских и американцев по поводу Украины. Будут какие-то формы сотрудничества между ними по вопросу Сирии, по вопросу Кореи, Ирана и других важных геополитических центров. Но вероятность сотрудничества по Украине низка", – подчеркнул эксперт.
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