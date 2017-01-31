Экспертиза подтвердила, что при СССР Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами

Сегодня, 13:10

Как отмечается, обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности коммунистической Польши с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы

Лех Валенса. Фото: РБК-Украина
Лех Валенса. Фото: РБК-Украина

Графологическая экспертиза по делу по подозрению бывшего президента Польши Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, доказала, что экс-президент в течение многих лет был агентом спецслужб Польской народной республики. Об этом сообщает Onet со ссылкой на экспертов Института национальной памяти Польши.

"Нет никакого сомнения по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами... можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 70-х годах повлияла на его дальнейшую деятельность в 80-х годах и после 1989 года", – подчеркнул глава Института национальной памяти Ярослав Шарек.

Прокурор института Анджей Позорський отметил, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений. "Эксперты получили много материалов... Выводы не оставляют никаких сомнений. Обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности (ПНР, – ред.) с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы", – сообщил он, подчеркнув, что только "лишь одно донесение из нескольких десятков не было подписано Лехом Валенсой".

Отметим, в феврале 2016 года в Польше разразился скандал вокруг возможной сотрудничества Валенсы со спецслужбами коммунистической Польши. Сам экс-президент отметил, что не сотрудничал со спецслужбами, но "совершил ошибку" и "не может раскрыть правду". При этом он ожидал, что "это сделает виновник ситуации".
Польша, ссср, валенса, спецслужбы

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Источник:

РБК-Украина

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