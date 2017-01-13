Эксперты предложили Трампу рецепт, как успокоить союзников и задобрить Россию

После 20 января новый президент США Дональд Трамп предстанет перед серьезными проблемами в отношениях с союзниками Вашингтона, которые встревожены его критикой в адрес НАТО и заявлениями о намерении сблизиться с Россией. В Азии Трамп пообещал занять жесткую позицию в отношении Китая, но при этом он сомневался, достаточно ли Япония и Южная Корея платят Америке за свою безопасность. Поэтому перед новым президентом встала дилемма: как успокоить союзников и при этом сблизиться с соперниками? Об этом на страницах Washington Post пишут профессор политологии и международных дел Принстонского университета Карен Ярхи-Мило, лектор департамента международной политики Университета Лондона Александр Ланошка и исследователь Центра стратегических и международных исследований Зак Купер.

По их мнению, Трампу, который хочет изменить приоритеты во внешней политике, стоит воспользоваться давним американским рецептом: вооружить союзников. Это позволит добиться двух важных целей: усилить местные силы сдерживания и развеять страх стран, что Вашингтон от них отвернется. Ведь так они станут более способными защитить себя благодаря США.

Также передача вооружений не привлекает к себе так много внимания, как развертывание войск или заключение новых оборонных соглашений. Однако существует риск, что получатели оружия могут решить, что у них достаточно сил, чтобы организовать наступательные операции, которые не отвечают интересам США. Передача оружия посылает союзникам несколько иной сигнал поддержки, чем оборонные соглашения, которые обязывают стороны воевать друг за друга в любых будущих конфликтах. Оборонительные договоренности обычно незыблемы. Но они редко приводят к привлечению инвестиций в обороноспособность.

Авторы пишут, что близкий соратник президент РФ Владимира Путина ранее говорил, что вывод сил НАТО из Балтии может убедить Москву в желании Вашингтона нормализовать отношения с российской стороной. Но если Трамп пойдет на это, у него появятся проблемы с Конгрессом и НАТО, которые будут требовать укрепления балтийских стран, чтобы Россия не могла воспользоваться их слабостью. Поэтому США могут предложить Эстонии, Латвии и Литве оборонительное вооружение, чтобы укрепить их наземную в воздушную оборону. Это усилит сдерживания на местах. У России может не быть другого выбора, как согласиться на этот компромисс, если ее желание сблизиться с США искреннее.

Прецедентом, по мнению авторов, может послужить история ядерной программы Ирана. С тех пор, как стороны подписали примирительную сделку в 2015 году, Саудовская Аравия получила большое количество американского оружия на миллиард долларов. Это успокоило Эр-Рияд. Также этот сценарий использовался для разрядки отношений с Китаем. Вашингтон в свое время признал власть Пекина, согласившись на политику "единого Китая". Но часто передавал тяжелое вооружение, такое как истребители и ракеты класса "земля-воздух", Тайваню. Это позволило успокоить Тайбэй и заверить его, что Вашингтон до сих пор заботится о его способности защитить себя.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом к власти Дональда Трампа может исчезнуть.