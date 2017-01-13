Эксперты предложили Трампу рецепт, как успокоить союзников и задобрить Россию
Как отмечают авторы статьи для Washington Post, прецедентом, по мнению авторов, может послужить история ядерной программы Ирана
После 20 января новый президент США Дональд Трамп предстанет перед серьезными проблемами в отношениях с союзниками Вашингтона, которые встревожены его критикой в адрес НАТО и заявлениями о намерении сблизиться с Россией. В Азии Трамп пообещал занять жесткую позицию в отношении Китая, но при этом он сомневался, достаточно ли Япония и Южная Корея платят Америке за свою безопасность. Поэтому перед новым президентом встала дилемма: как успокоить союзников и при этом сблизиться с соперниками? Об этом на страницах Washington Post пишут профессор политологии и международных дел Принстонского университета Карен Ярхи-Мило, лектор департамента международной политики Университета Лондона Александр Ланошка и исследователь Центра стратегических и международных исследований Зак Купер.
По их мнению, Трампу, который хочет изменить приоритеты во внешней политике, стоит воспользоваться давним американским рецептом: вооружить союзников. Это позволит добиться двух важных целей: усилить местные силы сдерживания и развеять страх стран, что Вашингтон от них отвернется. Ведь так они станут более способными защитить себя благодаря США.
Также передача вооружений не привлекает к себе так много внимания, как развертывание войск или заключение новых оборонных соглашений. Однако существует риск, что получатели оружия могут решить, что у них достаточно сил, чтобы организовать наступательные операции, которые не отвечают интересам США. Передача оружия посылает союзникам несколько иной сигнал поддержки, чем оборонные соглашения, которые обязывают стороны воевать друг за друга в любых будущих конфликтах. Оборонительные договоренности обычно незыблемы. Но они редко приводят к привлечению инвестиций в обороноспособность.
Авторы пишут, что близкий соратник президент РФ Владимира Путина ранее говорил, что вывод сил НАТО из Балтии может убедить Москву в желании Вашингтона нормализовать отношения с российской стороной. Но если Трамп пойдет на это, у него появятся проблемы с Конгрессом и НАТО, которые будут требовать укрепления балтийских стран, чтобы Россия не могла воспользоваться их слабостью. Поэтому США могут предложить Эстонии, Латвии и Литве оборонительное вооружение, чтобы укрепить их наземную в воздушную оборону. Это усилит сдерживания на местах. У России может не быть другого выбора, как согласиться на этот компромисс, если ее желание сблизиться с США искреннее.
Прецедентом, по мнению авторов, может послужить история ядерной программы Ирана. С тех пор, как стороны подписали примирительную сделку в 2015 году, Саудовская Аравия получила большое количество американского оружия на миллиард долларов. Это успокоило Эр-Рияд. Также этот сценарий использовался для разрядки отношений с Китаем. Вашингтон в свое время признал власть Пекина, согласившись на политику "единого Китая". Но часто передавал тяжелое вооружение, такое как истребители и ракеты класса "земля-воздух", Тайваню. Это позволило успокоить Тайбэй и заверить его, что Вашингтон до сих пор заботится о его способности защитить себя.
Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом к власти Дональда Трампа может исчезнуть.
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