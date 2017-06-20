Эмираты пообещали Катару многолетние санкции

Сегодня, 01:24

Катарцы находятся на стадии отрицания и гнева, считают в ОАЭ

Эмираты пообещали Катару многолетние санкции, фото из открытых источников
Эмираты пообещали Катару многолетние санкции, фото из открытых источников

Объединенные Арабские Эмираты предупредили Катар, что введенные против него санкции не будут сняты, если он не согласится с условиями, которые Саудовская Аравия и ее союзники огласят в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, сообщает Reuters.

"Катар поймет, что отношения в регионе кардинально поменялись. Изоляция может длиться годами. Если катарцы намерены и дальше сидеть в изоляции из-за своих извращенных взглядов на собственную политическую роль – пусть сидят. Они пока находятся на стадии отрицания и гнева", – отметил чиновник.

Ранее Гаргаш призвал западных партнеров создать мониторинговый механизм, который позволит контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма.

Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств. 

Катар отвергает обвинения в финансировании терроризма и нанял юристов из США для защиты интересов.
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Корреспондент

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