Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Ему виднее": россияне прокомментировали заявление Путина о "лучших в мире" русских проститутках (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/99_main.1484817195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/99_tn.1484817195.jpg Мир Большинство респондентов, не сдерживая улыбки, заявили, что "в РФ все самое лучшее"

"Ему виднее": россияне прокомментировали заявление Путина о "лучших в мире" русских проститутках (видео)

Сегодня, 11:12

Большинство респондентов, не сдерживая улыбки, заявили, что "в РФ все самое лучшее"


Журналисты "Радио Свобода" попросили жителей Москвы прокомментировать недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что русские проститутки "лучшие в мире".

Большинство из респондентов восприняли слова своего гаранта как шутку, а также с улыбкой на лице отметили, что "в России все самое лучшее".

Напомним, 17 января, отвечая на вопрос относительно компромата на избранного президента США Дональда Трампа, Путин заявил, российские проститутки являются лучшими в мире.
россия, видео, Путин, москва, опрос, россияне, проститутки

Вы сейчас просматриваете новость ""Ему виднее": россияне прокомментировали заявление Путина о "лучших в мире" русских проститутках (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Владимир Путин. Фото: соцсети

Путин: Наши проститутки лучшие в мире, но вряд ли Трамп клюнул на это

17 Января, 16:40

Лидер РФ сомневается, что миллиардер США связывался с московскими "девушками с пониженной социальной ответственностью"

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет

11 Января, 14:43

В сети активно обсуждают якобы доклад российских спецслужб о будущем президенте США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.