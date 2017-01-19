"Ему виднее": россияне прокомментировали заявление Путина о "лучших в мире" русских проститутках (видео)

Большинство респондентов, не сдерживая улыбки, заявили, что "в РФ все самое лучшее"

Журналисты "Радио Свобода" попросили жителей Москвы прокомментировать недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что русские проститутки "лучшие в мире".

Большинство из респондентов восприняли слова своего гаранта как шутку, а также с улыбкой на лице отметили, что "в России все самое лучшее".

Напомним, 17 января, отвечая на вопрос относительно компромата на избранного президента США Дональда Трампа, Путин заявил, российские проститутки являются лучшими в мире.