Эрдоган – наблюдателям ОБСЕ: Знайте свое место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отчет миссии ОБСЕ, в котором организация заявила о нарушениях в ходе конституционного референдума, сообщает Корреспондент со ссылкой на Associated Press.



"Знайте свое место! Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", – заявил Эрдоган.

Он также назвал конституционный референдум "самым демократическим голосованием" из всех когда-либо проходивших в западных странах.

Напомним, международные наблюдатели, работавшие на референдум в Турции, заявили о неполном соответствии процедур принятым в Европе стандартам.

16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент получает всю полноту власти в стране. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.