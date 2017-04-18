Эрдоган – наблюдателям ОБСЕ: Знайте свое место

Сегодня, 06:01

Турецкий президент ответил ОБСЕ на критику референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отчет миссии ОБСЕ, в котором организация заявила о нарушениях в ходе конституционного референдума, сообщает Корреспондент со ссылкой на Associated Press.

"Знайте свое место! Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", – заявил Эрдоган.

Он также назвал конституционный референдум "самым демократическим голосованием" из всех когда-либо проходивших в западных странах.

Напомним, международные наблюдатели, работавшие на референдум в Турции, заявили о неполном соответствии процедур принятым в Европе стандартам.

16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент получает всю полноту власти в стране. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.
Турция, ОБСЕ, референдум, эрдоган, международные наблюдатели

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