Эрдоган не хочет проводить выборы после референдума

Вице-премьер Турции уверяет, что властей страны и без того много работы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен проводить досрочные парламентские выборы после победы на состоявшемся в воскресенье референдуме об изменении конституции страны. Об этом заявил агентству Reuters вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек.

"Вчера президент дал очень четко понять, что выборы будут проведены в ноябре 2019, – сказал Шимшек. – Это совершенно ясно. У нас есть работа, которой следует заняться".

Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.