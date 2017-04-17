Эрдоган не хочет проводить выборы после референдума
Вице-премьер Турции уверяет, что властей страны и без того много работы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен проводить досрочные парламентские выборы после победы на состоявшемся в воскресенье референдуме об изменении конституции страны. Об этом заявил агентству Reuters вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек.
"Вчера президент дал очень четко понять, что выборы будут проведены в ноябре 2019, – сказал Шимшек. – Это совершенно ясно. У нас есть работа, которой следует заняться".
Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.
Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.
Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.
Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
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