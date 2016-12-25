Эрдоган позвонил Путину из-за крушения Ту-154

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский глава Владимир Путин провели телефонный разговор в связи с крушением Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в Сочи", – говорится в сообщении.

В России в понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море.

Напомним, сегодня утром Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирию.

На борту самолета, принадлежавшего Минобороны, находился 91 человек. Среди них было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, представители СМИ (телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала), сопровождающих и восемь членов экипажа.

По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154.

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", – сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас военные следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.