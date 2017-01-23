Эрдоган выступил за кардинальное реформирование Совбеза ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов, сообщает РИА Новости.

"Призываю мировое сообщество объединиться и добиться реформы ООН таким образом, чтобы в Совбезе были поочередно представлены все 193 страны, входящие в ООН. Необходимо ликвидировать деление на постоянных и временных членов Совбеза ООН. В нем могут быть представлено 20 стран. Через каждые два года должно меняться по десять стран, затем еще по десять. Это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в столице Танзании Дар-эс-Салам в ходе своего турне по странам Восточной Африки. Его цитирует агентство Anadolu.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вступивший в должность с 1 января 2017 года, призвал всех сотрудников к реформе Организации Объединенных Наций. С таким заявлением он обратился к сотрудникам Секретариата в свой первый рабочий день.

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, и давайте посмотрим правде в глаза – мы не совсем готовы с ней справиться. Поэтому нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы", – заявил генсек ООН.

При этом он подчеркнул, что на фоне общемировых тенденций, таких как рост населения, изменение климата, совершенно ясно, что решить эти глобальные проблемы на национальном уровне просто невозможно.