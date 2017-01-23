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Эрдоган выступил за кардинальное реформирование Совбеза ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7909/73_main.1481729195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/73_tn.1481729195.jpg Мир По его словам, это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества

Эрдоган выступил за кардинальное реформирование Совбеза ООН

Сегодня, 17:31

По его словам, это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества

Эрдоган. Фото: AFP
Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов, сообщает РИА Новости.

"Призываю мировое сообщество объединиться и добиться реформы ООН таким образом, чтобы в Совбезе были поочередно представлены все 193 страны, входящие в ООН. Необходимо ликвидировать деление на постоянных и временных членов Совбеза ООН. В нем могут быть представлено 20 стран. Через каждые два года должно меняться по десять стран, затем еще по десять. Это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в столице Танзании Дар-эс-Салам в ходе своего турне по странам Восточной Африки. Его цитирует агентство Anadolu.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вступивший в должность с 1 января 2017 года, призвал всех сотрудников к реформе Организации Объединенных Наций. С таким заявлением он обратился к сотрудникам Секретариата в свой первый рабочий день.

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, и давайте посмотрим правде в глаза – мы не совсем готовы с ней справиться. Поэтому нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы", – заявил генсек ООН.

При этом он подчеркнул, что на фоне общемировых тенденций, таких как рост населения, изменение климата, совершенно ясно, что решить эти глобальные проблемы на национальном уровне просто невозможно.
Турция, ООН, Совбез ООН, реформа, эрдоган

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