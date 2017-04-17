Эрдоган заявил о планах немедленно обсудить введение смертной казни

После референдума в Турции может быть официально введена и узаконена смертная казнь, заявил президент Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после состоявшегося в воскресенье, 16 апреля, референдума в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни. Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления перед журналистами в своей президентской резиденции в Анкаре глава государства отметил, что намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении в конституцию смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

Издание указывает, что такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов – страна, желающая вступить в ЕС, не должна иметь законодательных механизмов, предусматривающих смертную казнь.

Эрдоган добавил, что возможно проведение нового референдума относительно смертной казни. Президент Турции напомнил, что турецкий народ оказал сопротивление во время попытки путча в июле 2016 года и "не понес поражения".

Напомним, предварительные данные обработки избирательных бюллетеней свидетельствуют о том, что за внесение изменений в конституцию страны в воскресенье высказались более 50% граждан.

При этом турецкая оппозиция уже заявила о намерениях опротестовать результаты референдума, так как ее наблюдатели сообщают о махинациях в ходе подсчета голосов.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.