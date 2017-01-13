Эрдоган жестко обозначил рамки дальнейших переговоров по Кипру
По его словам, Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра
Турция исключает вывод своих войск с Кипра. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий канал NTV.
"Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра. Поэтому не может быть и речи о выводе турецких войск с Кипра", – сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции вопрос гарантий безопасности Кипра согласовать невозможно.
По его словам, план экс-генсека ООН Кофи Аннана по объединению острова "уже недействителен", отметив, что в настоящее время "открыта новая страница переговорного процесса".
Напомним, переговоры о воссоединении Кипра, которые проходили в Женеве и где обсуждали вопросы безопасности и гарантий, вчера вечером завершились без подписания соглашения, но принято решение продолжить обсуждение на техническом уровне на следующей неделе, до повторного созыва вновь на политическом уровне.
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