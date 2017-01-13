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Эрдоган жестко обозначил рамки дальнейших переговоров по Кипру http://www.segodnya.ua/img/article/7880/34_main.1484314623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/34_tn.1484314623.jpg Мир По его словам, Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра

Эрдоган жестко обозначил рамки дальнейших переговоров по Кипру

Сегодня, 15:32

По его словам, Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru

Турция исключает вывод своих войск с Кипра. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий канал NTV.

"Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра. Поэтому не может быть и речи о выводе турецких войск с Кипра", – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции вопрос гарантий безопасности Кипра согласовать невозможно.

По его словам, план экс-генсека ООН Кофи Аннана по объединению острова "уже недействителен", отметив, что в настоящее время "открыта новая страница переговорного процесса".

Напомним, переговоры о воссоединении Кипра, которые проходили в Женеве и где обсуждали вопросы безопасности и гарантий, вчера вечером завершились без подписания соглашения, но принято решение продолжить обсуждение на техническом уровне на следующей неделе, до повторного созыва вновь на политическом уровне.
Греция, Кипр, Турция, переговоры, эрдоган

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Источник:

Украинская правда

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