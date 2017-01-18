ЕС сделал все для спасения Соглашения об ассоциации с Украиной – Туск

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Евросоюз сделал все, чтобы спасти завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, сейчас ответственность за это лежит на Нидерландах. Об этом он сказал в среду в Страсбурге, информируя депутатов Европейского парламента о результатах декабрьского саммита ЕС.

Туск сообщил, что по результатам работы саммита ЕС было принято решение, которое поможет упростить ратификацию Соглашения об ассоциации в Нидерландах.

"Это решение отвечает на обеспокоенность, которая была высказана голландцами в прошлом году. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах", – пояснил президент Европейского Совета.

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы. "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации, которое уже ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Сейчас мяч на поле голландцев, – подчеркнул Туск.

Как сообщалось, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) вопрос ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.