Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
ЕС сделал все для спасения Соглашения об ассоциации с Украиной – Туск http://www.segodnya.ua/img/article/7895/17_main.1484753644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/17_tn.1484753644.jpg Мир По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы

ЕС сделал все для спасения Соглашения об ассоциации с Украиной – Туск

Сегодня, 17:30

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы

Дональд Туск. Фото: AFP
Дональд Туск. Фото: AFP

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Евросоюз сделал все, чтобы спасти завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, сейчас ответственность за это лежит на Нидерландах. Об этом он сказал в среду в Страсбурге, информируя депутатов Европейского парламента о результатах декабрьского саммита ЕС.

Туск сообщил, что по результатам работы саммита ЕС было принято решение, которое поможет упростить ратификацию Соглашения об ассоциации в Нидерландах.

"Это решение отвечает на обеспокоенность, которая была высказана голландцами в прошлом году. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах", – пояснил президент Европейского Совета.

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы. "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации, которое уже ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Сейчас мяч на поле голландцев, – подчеркнул Туск.

Как сообщалось, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.
Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) вопрос ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Нидерланды, Украина, евросоюз, туск, соглашение об ассоциации

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС сделал все для спасения Соглашения об ассоциации с Украиной – Туск". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

Додон в Кремле пообещал аннулировать Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС

Вчера, 16:10

По его словам, это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало, при этом был утрачен российский рынок

Политика

Петр Порошенко, фото ipukr.com

Порошенко: "Безвиз" с ЕС нужен для возвращения Крыма

Вчера, 09:15

Также важной состовляющей деоккупации захваченных территорий является вопрос размещения полицейской миссии ОБСЕ

Политика

Петр Порошенко, фото Администрация Президента

Дальше откладывать безвизовый режим опасно - Порошенко

Вчера, 09:00

Украинцы заплатили высокую цену за отмену виз с Европой, подчеркнул президент

Политика

Елена Зеркаль. Фото: Twitter

В МИД рассказали, какие реформы ждут Украину в 2017 году в рамках ассоциации с ЕС

10 Января, 11:29

По Соглашению об ассоциации с Евросоюзом Украина должна провести 3 реформы в 2017 г. в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Политика

Украина ожидает добрых вестей из Нидерландов уже через пару месяцев. Фото: zn.ua

В АП прогнозируют ратификацию Нидерландами СА в январе-феврале

29 Декабря 2016, 09:33

Елисеев считает, что спасение Соглашения – ключевое достижение украинской дипломатии в этом году

Политика

Хью Мингарелли. Фото: AFP

Посол ЕС в Киеве назвал новые сроки по "безвизу" и ратификации Соглашения об ассоциации

27 Декабря 2016, 11:35

По его словам, в Брюсселе снова будут переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией

Политика

Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта, фото zn.ua

Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта – МИД

26 Декабря 2016, 23:18

15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Политика

Порошенко и Меркель поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы

22 Декабря 2016, 17:51

Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.