ЕС видит в приговоре Навальному попытку заставить замолчать независимого политика

Сегодня, 20:54

Ленинский суд Кирова в среду приговорил Навального к 5 годам колонии условно

Алексей Навальный, фото Sharij.ne
Алексей Навальный, фото Sharij.ne

Приговором Ленинского суда в Кирове по обвинению в растрате в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального в России пытаются заставить замолчать еще один независимый политический голос, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что г-н Навальный был лишен права на справедливое судебное разбирательство во время его преследования в 2013 году по тем же обвинениям", – говорится в распространенном в среду в Брюсселе коммюнике.

"Это последнее решение, которое, по сути, исключает г-на Навального с политической арены, дополнительно ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в России", – подчеркнул представитель ЕВС.

Ленинский суд Кирова в среду приговорил Навального к 5 годам колонии условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав виновным в хищениях по делу "Кировлеса".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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