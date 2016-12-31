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Если Путин уйдет на пенсию: Песков дал неожиданный ответ о своем будущем (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/45_main.1483189842.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/45_tn.1483189842.jpg Мир Помощник российского лидера "предрек" ему еще долго правление в России

Если Путин уйдет на пенсию: Песков дал неожиданный ответ о своем будущем (видео)

Сегодня, 15:12

Помощник российского лидера "предрек" ему еще долго правление в России


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что произойдет с ним, если его шеф Владимир Путин уйдет на пенсию. Видео с его ответом на одном из российских телеканалов опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На вопрос ведущего, если вдруг ("этого никогда не произойдет" – поправил он себя) так случиться, что президент РФ Владимир Путин уйдет на пенсию, то что будет делать его пресс-секретарь, Песков ответил: "Я тогда уже умру".

Стоит отметить, что данный ответ можно расценивать в контексте того, что нынешний президент РФ еще долго собирается править страной, несмотря на выборы в 2018 году.

Ранее сам Владимир Путин заявлял, что пока не может уйти на пенсию, так как является руководителем большой державы. Он считает, что еще не пришло время уходить на пенсию, однако полагает, что это будет правильное решение.

Также сообщалось, что Дмитрий Песков использовал мат, отвечая на вопрос ведущего российского телеканала НТВ о нецензурной реплике главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Источник:

"Сегодня"

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