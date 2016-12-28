Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Италии отменен из-за сильного ветра (фото)

Этап КМ по горнолыжному спорту в скоростном спуске в Санта-Катерине не состоится

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в итальянской Санта-Катерине в среду, отменен и удален из календаря соревнований, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В Санта-Катерине должны были пройти соревнования по скоростному спуску среди мужчин. Однако спортсмены так и не смогли выйти на старт из-за сильного ветра. После того, как старт этапа дважды откладывался по времени, организаторы приняли единственно возможное решение – отменить соревнования.

Так как ранее по погодным условиям уже были перенесены два этапа Кубка мира, из-за плотности календаря соревнования в Санта-Катерине не будут перенесены в другой город. Соответственно, в сезоне-20116/17 теперь будет 8 этапов КМ вместо 9.