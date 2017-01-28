Это случится сегодня: стало известно, во сколько созвонятся Путин и Трамп
Российский и американский президенты проведут телефонный разговор вечером в 19:00
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 19:00 по киевскому времени 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
До этого Трамп поговорит с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, после разговора с Путиным Трамп переговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.
Напомним, ранее Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.
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